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Стало известно, когда Рональд Араухо вернётся на поле после травмы

Стало известно, когда Рональд Араухо вернётся на поле после травмы
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25-летний центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо вернётся на поле после травмы бедра, полученной в минувшем июле, в декабре-январе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент в каталонском клубе не знают точной даты возвращения уругвайского футболиста. Однако подчёркивается, что сине-гранатовые не намерены форсировать процесс восстановления Араухо с целью избежания возможного рецидива.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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