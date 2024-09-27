Сегодня, 27 сентября, в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей РПЛ 27 сентября:

«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» — 1:2;

«Факел» — «Рубин» — 0:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 23 очка за девять матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 21 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», у которого 21 очко. В зоне вылета располагаются воронежский «Факел» (6) и грозненский «Ахмат» (6).