«ПСЖ» — «Ренн»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги 1

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Cафонов, Баркола, Бералдо, Дембеле, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Маркиньос, Невеш, Пако, Руис, Хакими.

«Ренн»: Манданда, Ассиньон, Блас, Ву, Гуири, Калимуэндо, Матусива, Эстигор, Сантамария, Сейду, Трюффер.

«ПСЖ» после пяти сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 13 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков. Последний очный матч команд прошёл 3 апреля в игре 1/2 финала Кубка Франции, завершившись минимальной победой «ПСЖ» со счётом 1:0.