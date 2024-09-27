«Арсенал» может продать 27-летнего Жезуса в «Палмейрас» за € 40 млн — Bola VIP

«Палмейрас» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Арсенала» Габриэлу Жезусу. Об этом сообщает Bola VIP.
По информации источника, «Палмейрас» испытывает сильное желание вернуть Жезуса в клуб, в котором он начал свою карьеру. Подчёркивается, что «канониры» готовы продать нападающего в зимнее трансферное окно, если за него предложат сумму в размере € 40 млн.
Жезус перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом 2022 года. В свою очередь, «горожане» приобрели нападающего у «Палмейраса» зимой 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.
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