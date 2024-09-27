Губернатор Воронежской области поделился впечатлениями от матча «Факела» с «Рубином»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Факел» принимал казанский «Рубин» (0:0).

«Больше восьми тысяч болельщиков и прекрасная игра нашего голкипера Александра Беленова — лучшее, что было в сегодняшнем матче нашей команды.

К сожалению, «Факелу» опять не удалось победить. Прессинга хватило только на первый тайм, затем и у наших ворот начали возникать крайне опасные моменты.

Понятно, что все игроки команды и тренерский состав делают всё возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Но пока этого недостаточно. Мы все ждём от «Факела» нестандартных ходов. Уверен, это понимает и руководство клуба.

Ждём победы, «Факел»!» — написал Гусев в телеграм-канале.