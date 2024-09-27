«Ювентус» отчитался о своих убытках по итогам финансового года

Итальянский «Ювентус» отчитался об убытках в размере € 199,2 млн по итогам финансового года.

По сравнению с прошлым финансовым годом убыток увеличился на € 75,5 млн. Итальянский клуб отметил в отчёте, что в значительной степени на это повлияло неучастие клуба в еврокубковых турнирах. Доход «Ювентуса» составил € 394,6 млн. В прошлом финансовом году было € 507,7 млн.

Отмечается, что участие клуба в пяти турнирах, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, положительно скажется на доходах в этом финансовом году. После пяти сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав в свой актив девять очков. В следующем туре команда проведёт встречу с «Дженоа». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 19:00 мск.