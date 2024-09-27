«Факел» не смог забить в шестом матче в сезоне чемпионата России

Воронежский «Факел» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:0. Таким образом, «Факел» не смог забить уже в шестом матче сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

Игрокам «Факела» удалось отличиться в играх с московским «Динамо» (1:3), «Оренбургом» (1:0), «Ростовом» (1:4) и санкт-петербургским «Зенитом» (1:3). Всего на счету команды четыре забитых мяча за 10 матчей чемпионата России.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков после 10 матчей. В следующем туре воронежцы сыграют с махачкалинским «Динамо» 6 октября.