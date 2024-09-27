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Томас Мюллер рассказал, считает ли он себя примером для молодых игроков

Томас Мюллер рассказал, считает ли он себя примером для молодых игроков
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Оттянутый нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, считает ли он себя примером для молодых футболистов.

— Как у одного из ветеранов команды у вас особый статус в команде, вы пример для молодых игроков. Как вы справляетесь с этой ролью?
— Я обладаю этим статусом не потому, что мне его присвоили, а потому, что я со страстью выполняю все правила, какими бы они ни были. Я хочу влиять на своих товарищей по команде естественным образом и как можно позитивнее, потому что так лучше и для меня, и для команды. Когда вы обращаетесь к молодому игроку, становится ясно, что вы хотите помочь ему выступить лучше, чтобы он мог реализовать свой потенциал и внести свой вклад в общий успех.

Поэтому для меня это очевидно, но я также знаю, что не у всех есть способность заботиться о других, одновременно сосредотачиваясь на своей собственной игре. Кроме того, возможно, некоторые люди недостаточно уверены в себе, чтобы делиться информацией с другими. Вот почему я стараюсь немного развеять сомнения каждого, — приводит слова Мюллера официальный сайт Бундеслиги.

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