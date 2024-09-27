Мареска: хотелось бы, чтобы в «Челси» было шесть-семь игроков, как Марк Кукурелья

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о 26-летнем левом защитнике Марке Кукурелье.

«Марк очень важен. В нём есть то, что трудно найти в других игроках. Он хорош и делает лучше футболистов вокруг себя, ведь он парень, который всегда требователен. Очень важно, чтобы в команде было пять, шесть или семь футболистов, как Марк, всегда нацеленных на развитие. Так что я очень доволен им», — приводит слова Марески Goal.

В нынешнем сезоне Кукурелья принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действия. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: