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«Атлетик» Б может быть наказан УЕФА из-за поведения фанатов в матче с «Ромой» — Marca

«Атлетик» Б может быть наказан УЕФА из-за поведения фанатов в матче с «Ромой» — Marca
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о наказании «Атлетика» из Бильбао за поведение его болельщиков, которые бросали файеры в фанатов римского клуба во время матча 1-го тура общего этапа с «Ромой» (1:1). Об этом сообщает Marca.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Довбик – 32'     1:1 Паредес – 85'    

По информации источника, болельщикам испанского клуба могут запретить посетить следующий выездной матч команды в Лиге Европы, который состоится 7 ноября. «Атлетик» встретится с «Лудогорцем».

Сообщается, что власти Страны Басков начали сотрудничество с итальянской полицией с целью установления личностей виновных.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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