«Атлетик» Б может быть наказан УЕФА из-за поведения фанатов в матче с «Ромой» — Marca

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о наказании «Атлетика» из Бильбао за поведение его болельщиков, которые бросали файеры в фанатов римского клуба во время матча 1-го тура общего этапа с «Ромой» (1:1). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, болельщикам испанского клуба могут запретить посетить следующий выездной матч команды в Лиге Европы, который состоится 7 ноября. «Атлетик» встретится с «Лудогорцем».

Сообщается, что власти Страны Басков начали сотрудничество с итальянской полицией с целью установления личностей виновных.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: