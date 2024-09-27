Мюллер прокомментировал свои рекорды в Бундеслиге

Оттянутый нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассказал, каково быть футболистом, который провёл больше всего матчей в Бундеслиге, чем кто-либо другой.

— Вы побили множество рекордов в Бундеслиге и на данный момент провели за «Баварию» больше матчей, чем кто-либо другой в истории. Каково это — достичь таких высот?

— Это приятно, и это награда за мой упорный труд. Я этого не ожидал — когда начал свою карьеру, не думал, что у меня будет 15-летняя карьера на самом высоком уровне, и я не могу планировать каждый шаг на этом пути. Оглядываясь назад, я рад, что мне удалось так долго оставаться на этом уровне, потому что знаю, сколько за этим стоит работы. Однако, хотя я мог бы спокойно посидеть и поразмыслить об этом, но это не поможет мне ни завтра, ни на следующей тренировке, — приводит слова Мюллера официальный сайт Бундеслиги.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 8 млн.