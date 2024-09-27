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«Каждый бился до конца». Игрок «Пари НН» Царукян — о матче с «Оренбургом»

«Каждый бился до конца». Игрок «Пари НН» Царукян — о матче с «Оренбургом»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Царукян отметился забитым мячом.

«Команда сыграла сегодня очень хорошо. Каждый из нас бился до конца, и результат – на табло. Всегда хочется получать индивидуальные призы, но самое главное – это победа, а приз – приятный бонус.

Мы забили два хороших гола сегодня. Мог я забить ещё один, в начале второго тайма был у меня момент. Рад, что не ушёл с поля без гола. Как отпраздновал его? Отправил воздушный поцелуй родителям и всем нашим болельщикам, а ещё я громко кричал и улыбался», — приводит слова Царукяна официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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