«Каждый бился до конца». Игрок «Пари НН» Царукян — о матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1). Царукян отметился забитым мячом.

«Команда сыграла сегодня очень хорошо. Каждый из нас бился до конца, и результат – на табло. Всегда хочется получать индивидуальные призы, но самое главное – это победа, а приз – приятный бонус.

Мы забили два хороших гола сегодня. Мог я забить ещё один, в начале второго тайма был у меня момент. Рад, что не ушёл с поля без гола. Как отпраздновал его? Отправил воздушный поцелуй родителям и всем нашим болельщикам, а ещё я громко кричал и улыбался», — приводит слова Царукяна официальный сайт «Пари Нижний Новгород».