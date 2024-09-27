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Андер Эррера осудил фанатов «Атлетика», бросавших файеры в болельщиков «Ромы»

Андер Эррера осудил фанатов «Атлетика», бросавших файеры в болельщиков «Ромы»
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35-летний полузащитник «Атлетика» из Бильбао Андер Эррера подверг критике болельщиков испанского клуба, бросавших файеры в фанатов «Ромы» во время матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы (1:1), прошедшего на домашнем стадионе «волков».

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Довбик – 32'     1:1 Паредес – 85'    

«Мы испытываем странное чувство, потому что положительный момент в виде нашей хорошей игры был омрачён тем, что мы увидели. Понимаю, что в момент накала страстей можно проявить себя в худшем свете, но мне бы и в голову не пришло бросить файер, способный убить человека. Подобное приводит в шок, ведь этому нет объяснения.

Файеры создают красивое освещение, но в руках человека, бросающего их в голову другому, их необходимо гасить. Человек, который кидает файер, что если вы навредите ребёнку? Или любому другому человеку? Этому нет объяснения», — приводит слова Эрреры Football Espana.

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