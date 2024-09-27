Тео Эрнандес сравнялся с Мальдини по числу голов за «Милан» в Серии А

Отметившись забитым мячом в матче 6-го тура чемпионата Италии с «Лечче», проходящем в эти минуты, левый защитник «Милана» Тео Эрнандес догнал бывшего левого защитника «россонери» Паоло Мальдини по количеству голов за итальянский гранд в Серии А. Оба футболиста забили по 29 голов в итальянском чемпионате.

Как отмечает Opta, Эрнандес и Мальдини являются самыми результативными защитниками в истории «Милана».

Мальдини выступал в составе «Милана» с 1985 по 2009 год. За этот период он принял участие в 901 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 43 результативными передачами. Эрнандес играет за «россонери» с 2019 года. За это время он принял участие в 220 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 31 гол и сделал 39 ассистов.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: