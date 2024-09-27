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Тео Эрнандес сравнялся с Мальдини по числу голов за «Милан» в Серии А

Тео Эрнандес сравнялся с Мальдини по числу голов за «Милан» в Серии А
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Отметившись забитым мячом в матче 6-го тура чемпионата Италии с «Лечче», проходящем в эти минуты, левый защитник «Милана» Тео Эрнандес догнал бывшего левого защитника «россонери» Паоло Мальдини по количеству голов за итальянский гранд в Серии А. Оба футболиста забили по 29 голов в итальянском чемпионате.

Италия — Серия А . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Мората – 38'     2:0 Эрнандес – 41'     3:0 Пулишич – 43'    
Удаления: Бартезаги – 80' / нет

Как отмечает Opta, Эрнандес и Мальдини являются самыми результативными защитниками в истории «Милана».

Мальдини выступал в составе «Милана» с 1985 по 2009 год. За этот период он принял участие в 901 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 43 результативными передачами. Эрнандес играет за «россонери» с 2019 года. За это время он принял участие в 220 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 31 гол и сделал 39 ассистов.

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