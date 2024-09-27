Голы Бензема и Бергвейна помогли «Аль-Иттихаду» разгромить «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги
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Завершился матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Халидж». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
4 : 1
Аль-Халидж
Сайхат
0:1 Нарей – 5' 1:1 Бензема – 49' 2:1 Ауар – 56' 3:1 Бергвейн – 68' 4:1 Аль-Гамди – 90+5'
На пятой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Халиджа» Халед Нарей. На 49-й минуте нападающий Карим Бензема восстановил равновесие. На 56-й минуте полузащитник Уссем Ауар вывел «Аль-Иттихад» вперёд. На 68-й минуте нападающий Стивен Бергвейн забил третий гол хозяев в игре. На 90+5-й минуте полузащитник Хамед Аль-Гамди довёл счёт до разгромного.
После пяти матчей саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад» набрал 12 очков и занимает второе место. «Аль-Халидж» заработал четыре очка и располагается на 13-й строчке.
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