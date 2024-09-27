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«Такие команды будут умирать на поле». «Рубин» показал речь Рахимова после игры в Воронеже

«Такие команды будут умирать на поле». «Рубин» показал речь Рахимова после игры в Воронеже
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» обратился к команде в раздевалке. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте»

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Рашида Рахимова набрала 12 очков после 10 матчей. «Факел» находится на предпоследней, 15-й строчке, заработав шесть очков после аналогичного количества игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка.

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