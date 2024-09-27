Алексей Миранчук рассказал, как его приняли болельщики «Атланты Юнайтед»

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как его приняли болельщики клуба.

«Некоторая часть болельщиков приходила на наши тренировки. Они тепло поприветствовали меня, пожелали удачи. Как мне кажется — они приняли меня очень тепло и хорошо», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Прошедшим летом Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты», подписав контракт с клубом до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ближайший матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Филадельфией Юнион» 29 сентября в 2:30 мск.