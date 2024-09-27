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Алексей Миранчук рассказал, как его приняли болельщики «Атланты Юнайтед»

Алексей Миранчук рассказал, как его приняли болельщики «Атланты Юнайтед»
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Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как его приняли болельщики клуба.

«Некоторая часть болельщиков приходила на наши тренировки. Они тепло поприветствовали меня, пожелали удачи. Как мне кажется — они приняли меня очень тепло и хорошо», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Прошедшим летом Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты», подписав контракт с клубом до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ближайший матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Филадельфией Юнион» 29 сентября в 2:30 мск.

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