«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу в матче с «Бохумом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. «Боруссия» одержала волевую победу со счётом 4:2.

В составе «Бохума» отличились Матуш Беро и Дани де Вит. За «Боруссию» забили Серу Гирасси (дважды), Эмре Джан (с пенальти) и Феликс Нмеча.

«Боруссия» Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков после пяти матчей. «Бохум» располагается на 17-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария» (12).