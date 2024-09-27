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«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу в матче с «Бохумом», отыгравшись с 0:2

«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу в матче с «Бохумом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. «Боруссия» одержала волевую победу со счётом 4:2.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 2
Бохум
Бохум
0:1 Беро – 16'     0:2 де Вит – 21'     1:2 Гирасси – 44'     2:2 Джан – 62'     3:2 Гирасси – 75'     4:2 Нмеча – 81'    

В составе «Бохума» отличились Матуш Беро и Дани де Вит. За «Боруссию» забили Серу Гирасси (дважды), Эмре Джан (с пенальти) и Феликс Нмеча.

«Боруссия» Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков после пяти матчей. «Бохум» располагается на 17-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария» (12).

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