Алексей Миранчук назвал отличительную черту футбола в США

Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назвал особенность футбола в MЛС. Он сказал, что отличительная черта футбола в США состоит в большом количестве искусственных полей.

— В США есть один минус — это искусственные поля.

— Это данность. Так как мы делим стадион с NFL-командой (с американским футболом. — Прим. «Чемпионата»), по каким-то причинам они решили положить искусственный газон. Но это не только у нас. Мы играли в Шарлотте — было искусственное поле. И ещё где-то такое есть. Вот такая данность.

— Примерно 50% стадионов в США — это искусственное покрытие. Для тебя проблема — играть на искусственных полях?

— Это не проблема для меня, хотя последний раз я играл на искусственном поле в Оренбурге. Единственное — когда тренируешься на натуральном поле, а потом играешь на искусственном, другие мышцы задействованы, побаливают. Да уже и возраст — 29 лет скоро будет, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Прошедшим летом Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты», подписав контракт с клубом до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.