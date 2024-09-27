Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук назвал отличительную черту футбола в США

Алексей Миранчук назвал отличительную черту футбола в США
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назвал особенность футбола в MЛС. Он сказал, что отличительная черта футбола в США состоит в большом количестве искусственных полей.

— В США есть один минус — это искусственные поля.
— Это данность. Так как мы делим стадион с NFL-командой (с американским футболом. — Прим. «Чемпионата»), по каким-то причинам они решили положить искусственный газон. Но это не только у нас. Мы играли в Шарлотте — было искусственное поле. И ещё где-то такое есть. Вот такая данность.

— Примерно 50% стадионов в США — это искусственное покрытие. Для тебя проблема — играть на искусственных полях?
— Это не проблема для меня, хотя последний раз я играл на искусственном поле в Оренбурге. Единственное — когда тренируешься на натуральном поле, а потом играешь на искусственном, другие мышцы задействованы, побаливают. Да уже и возраст — 29 лет скоро будет, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Прошедшим летом Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты», подписав контракт с клубом до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Алексей Миранчук объяснил своё решение перейти в «Атланту Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android