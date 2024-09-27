«Ювентус» оспорил приговор о выплате Роналду € 9,8 млн за задержку зарплаты

«Ювентус» на своём официальном сайте проинформировал, что клуб обжаловал приговор суда, который ранее постановил, что «Старая синьора» должна выплатить бывшему нападающему команды Криштиану Роналду сумму в размере € 9,8 млн плюс 9% с учётом инфляции.

В период пандемии коронавируса Роналду заключил соглашение с «Ювентусом», позволяющее клубу отложить перечисление заработной платы футболисту. Затем португальскому нападающему пришлось обратиться в суд, чтобы туринцы выплатили ему € 19,9 млн.

Итальянский гранд подчёркивает, что выплатил всю необходимую сумму Роналду в финансовом году – 2023/2024.

Роналду выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 101 голом и 22 результативными передачами.

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