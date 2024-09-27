Алексей Миранчук: атмосфера в Европе лучше

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, где лучше атмосфера: в Европе или в США.

— Есть видео, которое разлетелось везде, как ты заходишь на стадион.

— Сейчас всё разлетается обо мне, сказал что-то на пресс-конференции – это теперь везде. Просто зашёл посмотреть на арену как всё там классно, а это разлетается.

— Ваш стадион делит первое место со стадионом «Тоттенхэма» по рейтингу.

— Да, он очень классный. Тут всё сбалансировано как нужно.

— Где тебе больше нравится атмосфера, в Европе или здесь?

— Если брать атмосферу, то наверное в Европе, здесь нету такого давления, как в России и Европе например. Преимущество в Европе – болельщики помогают тебе, а здесь люди приходят просто посидеть поесть попкорн и получить удовольствие от игры, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».