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Щенсны согласился быть вторым вратарём «Барселоны» после Пеньи — Моретто

Щенсны согласился быть вторым вратарём «Барселоны» после Пеньи — Моретто
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34-летний вратарь Войцех Щенсны согласился подписать контракт с «Барселоной» даже при условии, что он будет вторым выбором на позицию после Иньяки Пеньи, который может стать основным голкипером сине-гранатовых до момента полного восстановления травмированного Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на согласие польского футболиста быть запасным вратарём сине-гранатовых, он намерен побороться за то, чтобы стать первым выбором на позицию.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» в понедельник, 30 сентября.

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