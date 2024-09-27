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Голы Мораты и Эрнандеса помогли «Милану» разгромить «Лечче» в матче 6-го тура Серии А

Голы Мораты и Эрнандеса помогли «Милану» разгромить «Лечче» в матче 6-го тура Серии А
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Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Мората – 38'     2:0 Эрнандес – 41'     3:0 Пулишич – 43'    
Удаления: Бартезаги – 80' / нет

На 38-й минуте счёт в игре открыл нападающий миланской команды Альваро Мората. На 41-й минуте левый защитник Тео Эрнандес укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте нападающий «Милана» Кристиан Пулишич довёл счёт до разгромного.

После шести матчей чемпионата Италии «россонери» набрали 11 очков и на текущий момент занимают второе место. «Лечче» заработал пять очков и располагается на 17-й строчке.

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