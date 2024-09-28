Вчера, 28 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры.

Результаты матчей чемпионата Германии 27 сентября:

«Боруссия» Дортмунд — «Бохум» — 4:2.

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария». Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается дортмундская «Боруссия», заработав 10 очков за пять игр. Замыкает тройку лидеров леверкузенский «Байер», у которого девять очков после четырёх матчей. В зоне вылета располагаются «Бохум» (1) и «Хольштайн» (1).