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Результаты матчей Серии А 27 сентября

Результаты матчей Серии А 27 сентября
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Сегодня, 27 сентября, в 6-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошёл один матч.

Результат матча чемпионата Италии, сыгранного 27 сентября:

  • «Милан» — «Лечче» — 3:0.

После пяти матчей итальянской Серии А первое место с 11 очками занимает «Торино». На второй строчке расположился «Милан», набравший 11 очков после шести встреч. Замыкает тройку лидеров «Удинезе», заработавший 10 очков в пяти играх.

На текущий момент последнее, 20-е место в турнирной таблице занимает «Кальяри», набравший два очка после пяти матчей. На 19-й строчке расположилась «Монца» с тремя очками. Также в зоне вылета находится «Венеция» (4).

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