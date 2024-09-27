«ПСЖ» уверенно победил «Ренн» в матче 6-го тура Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1.

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. Затем на 58-й минуте увеличил преимущество хозяев Ли Кан Ин. Довёл счёт до разгромного на 68-й минуте снова Баркола, оформив дубль во встрече. Один мяч «Ренна» на 75-й минуте отыграл форвард Арно Калимуэндо.

Защищал ворота «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов. Ранее он дебютировал за клуб в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0), а также с «Реймсом» в игре 5-го тура Лиги 1 (1:1).

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.