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Тренер «Оренбурга» Деограсия: есть ли у меня силы продолжать? Как и в первый день

Тренер «Оренбурга» Деограсия: есть ли у меня силы продолжать? Как и в первый день
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия выразил готовность продолжать работу в клубе. Вчера, 27 сентября, «Оренбург» проиграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура чемпионата России со счётом 1:2. Серия без побед «Оренбурга» достигла 13 матчей во всех турнирах.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 45'     0:2 Ожегович – 55'     1:2 Башич – 58'    

«Если вы сейчас у меня спросите: есть ли у меня силы продолжать? Как и в первый день. Меня всегда отец учил никогда не сдаваться. С этого момента я не могу принимать какое-либо решение. Только могу сказать спасибо всем за уважение, кто это уважение ко мне проявлял на протяжении всего времени.

Будто прощаюсь? Наоборот. Очень редко получается, чтобы журналисты высказывали такое хорошее отношение к тренеру. Ваши вопросы всегда интересны, и вы умеете слушать. Поэтому просто хочу сказать вам спасибо за ваше уважение, а не потому, что кто-то хочет уйти или ещё что-либо», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

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