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«Арсенал» намерен купить Влаховича, «Ювентус» оценивает игрока в € 70 млн — TuttoJuve

«Арсенал» намерен купить Влаховича, «Ювентус» оценивает игрока в € 70 млн — TuttoJuve
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«Арсенал» попробует приобрести 24-летнего нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича летом 2025 года. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, итальянский гранд не хочет продавать сербского футболиста, рассчитывая продлить с ним контракт, заканчивающийся летом 2026 года. Однако «Ювентус» рассмотрит предложение по Влаховичу, если за него предложат как минимум € 70 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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