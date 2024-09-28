«Мальорка» обыграла «Вальядолид» в матче 8-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вальядолид» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. «Мальорка» одержала победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 8-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Ларин – 59' 0:2 Валери – 83' 1:2 Санчес – 90+4'
На 59-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Мальорки» Кайл Ларин. Затем на 83-й минуте увеличил преимущество гостей форвард Валери. Один мяч хозяев на 90+4-й минуте отыграл Иван Санчес.
«Мальорка» после восьми сыгранных матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 14 очков. «Вальядолид» после аналогичного количества игр занимает 18-ю строчку, заработав пять очков.
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