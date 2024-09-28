Тренер «Факела»: мы научились дома не проигрывать, следующий шаг — научиться побеждать

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче 10-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:0).

«Достойный матч в нашем исполнении. Мы очень грамотно оборонялись, практически не дали сопернику создавать много моментов у наших ворот. Была агрессия, мы очень умно играли в обороне. Единственное, что сегодня не хватило, это немножко, наверное, спокойствия в атаке. Я не первый раз уже об этом говорю. Голы пока не идут, но остаётся много работать.

По желанию, по самоотдаче вопросов нет. Парни сражались. Сейчас одному зашивают голову, другому накладывают повязки, смывают кровь. Возможно, у Мастерного очень серьёзное повреждение. Сейчас обследование будет. Парням уважение за то, что они сегодня были единым целым на поле. Не было людей, которые сегодня не хотели победить. Вопрос в том, что не получилось — это да. Чтобы выиграть, нужно всё-таки больше создавать и больше забивать, но план на игру работал. Очень грозная группа атаки у «Рубина». Мы знаем, как они умеют атаковать со стандартов.

Домашние матчи нам удаются с точки зрения, что мы собираем очки, но не выигрываем. Мы научились дома не проигрывать, теперь следующий шаг — мы должны научиться побеждать.

Естественно, у меня восторг дикий вызывает, когда такая поддержка с трибун, потому что команда, которая внизу турнирной таблицы, и болельщики сегодня видели наш матч, и они аплодировали игрокам. Двигаемся дальше, готовимся, впереди важнейший матч в чемпионате с «Динамо». Надо побеждать», — сказал Пятибратов на пресс-конференции.