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«Ман Сити» готовит предложение «Интеру» по Чалханоглу на фоне травмы Родри — Inter Live

«Манчестер Сити» предпримет попытку приобрести у «Интера» 30-летнего опорного полузащитника Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает Inter Live.

По информации источника, английский клуб заинтересован в усилении этой позиции после того, как опорный хавбек «горожан» Родри разорвал крестообразную связку колена, из-за чего пропустит оставшуюся часть сезона.

Подчёркивается, что «Манчестер Сити» может предложить итальянскому клубу € 50 млн за переход Чалханоглу.

В нынешнем сезоне Чалханоглу принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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