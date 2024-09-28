Алексей Миранчук — о распорядке дня в «Атланте»: это нормально? Мы точно можем так делать?

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о распорядке дня футболистов клуба из МЛС.

«В Италии как обстоял мой день. В 12:30 заезд на базу, обед обязательный. Потом отдых. 3:45 — теория. Если не было, в 4 часа зал, в 4:30 – тренировка. Я возвращался домой в 6:30–7.00. Поэтому сразу домой. Здесь тренировка у меня в 10:00. Обед в 12. Где-то в 12:30–13:00 я дома. Перед игрой заездов [на базу] никаких нет. Приезжаешь за три часа до игры, кушаешь, готовишься — всё супер.

Мы вот были в Лос-Анджелесе, я с ребятами выходил пить кофе, прогуляться по пляжу, в ресторан. Я спросил: «Это нормально? Мы точно можем так делать?» Потому что я очень удивлялся. А они на меня смотрят огромными глазами: «Да. А почему не можем?» — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Прошедшим летом Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты», подписав контракт с клубом до декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ближайший матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Филадельфией Юнион» 29 сентября в 2:30 мск.