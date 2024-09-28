Хавбек «Атланты» Миранчук отреагировал на свой статус самого дорогого трансфера в МЛС

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отреагировал на статус самого дорогого трансфера в истории североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС).

— Ты самый дорогой трансфер в истории MЛС.

— Один из самых дорогих, наверное? Или самый?

— Самый. На тебя эта информация давит? Или, наоборот, мотивирует?

— Я не думаю об этом, потому что за меня заплатили такие деньги. Я со своей стороны буду делать всё, чтобы что-то завоевать, что-то выиграть. Стараться помогать команде играть в плей-офф и биться за хорошие места. Это часть футбольной культуры — за кого-то платят такие деньги, за кого-то — другие. Я не обращаю внимания, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Минувшим летом «Атланта Юнайтед» заплатила € 12 млн за трансфер Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты».

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.