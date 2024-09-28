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Сульшер допустил, что возвращение Роналду в «МЮ» в 2021 году было ошибкой

Сульшер допустил, что возвращение Роналду в «МЮ» в 2021 году было ошибкой
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что возвращение нападающего Криштиану Роналду в клуб в 2021 году могло не лучшим образом повлиять на настроения в команде.

«Криштиану Роналду — один из лучших футболистов в мире за последние 15 лет. Я играл с ним. Он уже выступал за «Манчестер Юнайтед». И вот он покидает «Ювентус», но нельзя сделать так, чтобы он перешёл в «Манчестер Сити», потому что тогда он, вероятно, забил бы больше голов, чем Эрлинг Холанд (летом 2021 года активно появлялась информация, что Роналду может стать игроком «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»).

Итак, я разговариваю с Криштиану. Он приходит в «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что, возможно, это повлияло на раздевалку, атмосферу в ней. Может быть, другие футболисты почувствовали себя менее важными, ведь Криштиану — одна из мировых суперзвёзд.

Он преуспел. В том году он стал лучшим бомбардиром, забив 24 гола или что-то в этом роде, но я оставил эту работу спустя 10 недель», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Сульшер занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 года по ноябрь 2021 года.

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