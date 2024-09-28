Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, что хочет сделать во время жизни в США

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что планирует сделать во время своей жизни в США.

«Я бы хотел побывать на Гранд Каньоне, в Нью-Йорке тоже. Мы поедем туда, чтобы поближе посмотреть страну. Так как я её толком не знаю. Она большая, мне кажется, там очень много интересных мест. Поэтому в отпуске попробую попутешествовать», — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за итальянскую «Аталанту». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ближайший матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Филадельфией Юнион» 29 сентября в 2:30 мск.