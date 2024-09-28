Алексей Миранчук — о событии после матча с «Интер» Майами: я реально был рад как ребёнок

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о приятном событии после матча с «Интер Майами» (2:2) в МЛС.

19 сентября хавбек отметился голом в матче с «Интер» Майами, в котором выступает Лионель Месси. После игры известный рэпер Offset сделал фото с футболкой россиянина.

— Рэпер Offset держит твою футболку. Твои эмоции?

— Я не видел, во-первых. Не знал, что он на игре. Потом прихожу в раздевалку, и мне парень с команды, который не играл из-за травмы, говорит, что сидел рядом с Offset. Я говорю: «Ты шутишь». Потом я листаю фотки и вижу: реально Offset на трибунах. Думаю: «Не может быть!» Но это я ещё не знал, что он футболку мою держит. Я просто узнал, что он на игре.

Потом моя жена говорит: «Ты вообще эту фотку видел?» А я не знаю, как я её не увидел. Когда увидел, думаю: «Не может быть!» Я реально был рад, как ребенок. Честно, я давно такого не помню, чтобы так сильно радовался. Для меня это было пипец как приятно, — сказал Миранчук в выпуске на YouTube-канале «Свободный стиль».

Ближайший матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с «Филадельфией Юнион» 29 сентября в 2:30 мск.