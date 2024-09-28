Зырянов — об освистывании Соболева: он в «Зените», чтобы забивать — пусть занимается этим

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об освистывании и оскорблениях фанатами санкт-петербургской команды форварда Александра Соболева.

«Что делать Соболеву и клубу — надо задавать вопрос Соболеву и клубу. Это не в моей компетенции. Соболев — это футболист, нападающий. Он пришёл в «Зенит», чтобы забивать за него голы и помогать команде выигрывать. Вот пусть этим и занимается», — приводят слова Зырянова «Известия».

Трансфер Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» был официально завершён 30 августа. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. 27-летний нападающий провёл три матча в составе сине-бело-голубых, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 млн.

После 9-го тура чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: