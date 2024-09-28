Микель Артета назвал лучшего футболиста всех времён

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением о лучшем футболисте мира.

«Таковым всегда являлся Месси. Не могу этого отрицать. У меня и у моих трёх сыновей одинаковое мнение по этому вопросу. Нам повезло быть свидетелями игры, по моему мнению, лучшего футболиста всех времён. Для меня это именно Месси», — приводит слова Артеты Sky Sports.

На данный момент 37-летний Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Действующий контракт 37-летнего форварда с американским клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 15 матчей, в которых он забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году, а также выиграл два титула Кубка Америки в двух последних розыгрышах.

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