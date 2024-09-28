Гвардиола объяснил дерзкое поведение Холанда в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал инциденты с участием нападающего Эрлинга Холанда в матче АПЛ с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Эмоции есть эмоции. Уверен, Эрлинг не гордится этим, но, послушайте, его тоже можно понять, если учесть, как с нами играл «Арсенал», — приводит слова Гвардиолы ESPN GB.

Напомним, Холанд бросил мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в концовке матча. «Перформанс» норвежца продолжился после финального свистка. Он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!»

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: