Гвардиола объяснил дерзкое поведение Холанда в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал инциденты с участием нападающего Эрлинга Холанда в матче АПЛ с лондонским «Арсеналом» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9' 1:1 Калафьори – 22' 1:2 Магальянс – 45+1' 2:2 Стоунз – 90+8'
Удаления: нет / Троссард – 45+8'
«Эмоции есть эмоции. Уверен, Эрлинг не гордится этим, но, послушайте, его тоже можно понять, если учесть, как с нами играл «Арсенал», — приводит слова Гвардиолы ESPN GB.
Напомним, Холанд бросил мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в концовке матча. «Перформанс» норвежца продолжился после финального свистка. Он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!»
Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона:
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