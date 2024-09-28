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Гвардиола объяснил дерзкое поведение Холанда в матче с «Арсеналом»

Гвардиола объяснил дерзкое поведение Холанда в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал инциденты с участием нападающего Эрлинга Холанда в матче АПЛ с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Эмоции есть эмоции. Уверен, Эрлинг не гордится этим, но, послушайте, его тоже можно понять, если учесть, как с нами играл «Арсенал», — приводит слова Гвардиолы ESPN GB.

Напомним, Холанд бросил мяч в голову центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу после второго гола своей команды в концовке матча. «Перформанс» норвежца продолжился после финального свистка. Он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!»

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