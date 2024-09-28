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Сафонов получил третью самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Ренном» от L’Équipe

Сафонов получил третью самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Ренном» от L’Équipe
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую третью самую низкую оценку в команде матч 6-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (3:1). Об этом сообщает L’Equipe.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Баркола – 30'     2:0 Ин – 58'     3:0 Баркола – 68'     3:1 Калимуэндо – 75'    

По информации источника, Сафонов получил 5 баллов из 10. Столько же у воспитанника Уоррена Заир-Эмери. Меньше оценка только у чемпиона Европы в составе сборной Испании Фабиана Руиса — 4 и бразильского защитника парижан Лукаса Бералдо — 3. Самую высокую оценку в команде получил французский вингер Брэдли Баркола (8), который оформил дубль. Хавбек Жоау Невеш, правый защитник Ашраф Хакими и корейский полузащитник Ли Кан Ин получили «семёрки». По шесть баллов получили капитан команды Маркиньос, партнёр бращильца по центру обороны — Вильям Пачо и вингер Усман Дембеле.

Отметим, в предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов за игру с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и 4 за встречу с «Реймсом» в Лиге 1 (1:1).

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.

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