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Радимов назвал команду РПЛ, голодную до побед

Радимов назвал команду РПЛ, голодную до побед
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» сейчас поменялся. Они были в шаге от тог, чтобы стать чемпионами в прошлом году. Сейчас они усилили скамейку, на многих позициях у них по два равноценных человека. Вся команда голодна до трофеев.

Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку. Он взял хорошее от Ивича. Сейчас команда двигается в правильном направлении", — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

После девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (21).

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