Корнаухов — о судействе матча «Факел» — «Рубин»: арбитр мог бы не свистеть так много

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о том, что главный арбитр матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и казанским «Рубином» Виталий Мешков фиксировал слишком много фолов.

«Матч состоял из постоянных стыков и единоборств. В принципе, арбитр мог бы многие моменты не свистеть. Судья поставил такую рамку, что не давал много борьбы — при любом толчке, любом касании Мешков постоянно фиксировал нарушения», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

После 10 сыгранных матчей «Факел» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 12 очков.

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