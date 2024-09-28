Рахимов: «Краснодар» здесь мучился — в Воронеже ни у кого не получается играть в футбол

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничьей матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«В первом тайме было очень много падений из‑за лёгких касаний. Как можно было за первую половину набрать 16 нарушений? Думаю, что невозможно назвать команду, у которой в Воронеже получался бы футбол. И «Краснодар» здесь мучился, и другие команды. Понятно, что искусственное поле, навязывается постоянная борьба…

В перерыве мы сказали игрокам, чтобы не концентрировались на этих стыках, а сосредоточились на создании моментов. Не зря их вратарь Беленов был признан лучшим игроком, у наших же ворот практически не было моментов, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 10 сыгранных матчей «Факел» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 12 очков.

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