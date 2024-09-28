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«Вы хотите войны? Теперь мы воюем». Гвардиола отреагировал на речь игрока «Арсенала»

«Вы хотите войны? Теперь мы воюем». Гвардиола отреагировал на речь игрока «Арсенала»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова защитника «Арсенала» Габриэла Магальянса о провокациях в сторону игроков «горожанах».

Напомним, матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити», завершился ничьей со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Вы хотите войны? Теперь мы воюем. Габриэл прекрасно сказал после матча: «Это война, мы должны спровоцировать противника, подтолкнуть его. Это конец матча, что вы можете сделать?» Мы всё услышали. Вы провоцируете нас? Хорошо!» — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее игроки «горожан» высказывались о том, что «канониры» использовали нефутбольные вещи для того, чтобы удержать счёт в матче. После этого Артета высказался о критике в адрес клуба, намекнув о некоторых знаниях о «Манчестер Сити».

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