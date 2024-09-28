«Вы хотите войны? Теперь мы воюем». Гвардиола отреагировал на речь игрока «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова защитника «Арсенала» Габриэла Магальянса о провокациях в сторону игроков «горожанах».

Напомним, матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити», завершился ничьей со счётом 2:2.

«Вы хотите войны? Теперь мы воюем. Габриэл прекрасно сказал после матча: «Это война, мы должны спровоцировать противника, подтолкнуть его. Это конец матча, что вы можете сделать?» Мы всё услышали. Вы провоцируете нас? Хорошо!» — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее игроки «горожан» высказывались о том, что «канониры» использовали нефутбольные вещи для того, чтобы удержать счёт в матче. После этого Артета высказался о критике в адрес клуба, намекнув о некоторых знаниях о «Манчестер Сити».

Материалы по теме Артета ответил на обвинения в антифутболе в адрес «Арсенала» со стороны «Сити»

Самые скандальные футболисты в истории: