Агент Барбоза: новичок ЦСКА Пьянич будет главной звездой нынешнего сезона РПЛ

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Это большое событие, это игрок большого футбола. Он будет одной из главных звезд нынешнего чемпионата. Иностранцы начинают понимать, что российский чемпионат интересный. Много причин, почему он решил перейти в ЦСКА, но главная — в ЦСКА он будет на виду, сможет за короткий срок укрепить позиции в сборной», — приводит слова Барбозы «РИА Новости Спорт».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 14 очков по итогам девяти туров.

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