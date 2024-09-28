Тошич: всегда верю в ЦСКА, это моя команда

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах московского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я всегда верю в ЦСКА, это моя команда. Я всегда за ними слежу и поддерживаю. Сейчас у них новый тренер, нужно время, чтобы он наладил свою систему. Они здорово начали, конечно, сейчас была не очень хорошая серия, но будем надеяться, что они смогут это исправить и будут бороться за самые высокие места», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 14 очков по итогам девяти туров.

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