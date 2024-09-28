Экс-игрок ЦСКА заявил, что футболисты красно-синих будут брать пример с Пьянича

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в стан красно-синих.

«Такой игрок, как Пьянич, сейчас нужен ЦСКА, потому что после ухода Алана Дзагоева у нас не было хорошего диспетчера. А в середине поля нужен игрок, который будет распределять мячи и вести игру команды.

В ЦСКА собраны наши молодые ребята. Рядом с ними нужен опытный человек и я думаю, что после тренировок с Пьяничем они будут прибавлять. Они будут брать с него пример – как он работает, как действует на поле, самое главное, как он мыслит", — приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 14 очков по итогам девяти туров.

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