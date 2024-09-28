Гвардиола высказался о словах Артеты о том, что тренер «знает кое-что» о «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова возглавляющего «Арсенал» специалиста Микеля Артеты о том, что он «знает кое-что» о «горожанах».

Напомним, матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити», завершился ничьей со счётом 2:2.

«Артета что-то знает о нас? В следующий раз он должен быть более ясным в своих изъяснениях! Микель сказал, что он был здесь четыре года, и мы точно помним что здесь происходило в то время. Это может быть связано со 155 обвинениями», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее игроки «Манчестер Сити» высказывались о том, что «Арсенал» использовал нефутбольные методы, чтобы сохранить счёт в матче. В ответ на это Микель Артета прокомментировал критику, коснувшись вопроса о своих знаниях касательно «Сити», что добавило дополнительное напряжение в диспут между клубами.

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