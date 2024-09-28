Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о словах Артеты о том, что тренер «знает кое-что» о «Манчестер Сити»

Гвардиола высказался о словах Артеты о том, что тренер «знает кое-что» о «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова возглавляющего «Арсенал» специалиста Микеля Артеты о том, что он «знает кое-что» о «горожанах».

Напомним, матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити», завершился ничьей со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Артета что-то знает о нас? В следующий раз он должен быть более ясным в своих изъяснениях! Микель сказал, что он был здесь четыре года, и мы точно помним что здесь происходило в то время. Это может быть связано со 155 обвинениями», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее игроки «Манчестер Сити» высказывались о том, что «Арсенал» использовал нефутбольные методы, чтобы сохранить счёт в матче. В ответ на это Микель Артета прокомментировал критику, коснувшись вопроса о своих знаниях касательно «Сити», что добавило дополнительное напряжение в диспут между клубами.

Материалы по теме
Артета ответил на обвинения в антифутболе в адрес «Арсенала» со стороны «Сити»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android