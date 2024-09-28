Зырянов ответил на вопрос об оскорблениях Быстрова, рассказав о случае 15-летней давности

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об освистывании и оскорблениях фанатами санкт-петербургской команды полузащитника Владимира Быстрова в 2009 году.

«Как кричалки в сторону Быстрова в 2009 году сказались на команде? Мы тогда выиграли бронзовые медали чемпионата России, вытянув концовку очень сложного сезона. Хотя перед этим были где-то на пятом месте. Значит, сказалось в положительную сторону.

Весь «Зенит» встал и раньше времени во время оскорблений Быстрова в концертном зале Мариинского театра? У нас же команда. Если встал один человек, то и остальные должны встать и выйти. Так должно быть, если у нас одна команда. Если освистывают и оскорбляют человека, который у нас в команде, значит, мы все должны быть с ним. Потому что этот человек играет и бьется за нас на поле», — приводят слова Зырянова «Известия».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: