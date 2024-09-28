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Денис Черышев отреагировал на свой переход в греческий «Паниониос»

Денис Черышев отреагировал на свой переход в греческий «Паниониос»
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33-летний российский крайний нападающий Денис Черышев прокомментировал свой переход в греческий «Паниониос».

«Очень рад быть игроком клуба. Готов упорно работать, чтобы помогать команде достичь поставленных целей и радовать болельщиков», — сказал Черышев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, соглашение «Паниониоса» с Черышевым подписано до конца нынешнего сезона.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

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